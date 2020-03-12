BRIEF-Cineworld Flags Going Concerns Doubts In Worst Case Virus Scenario

March 12 (Reuters) - Cineworld Group Plc:
* THERE CAN BE NO CERTAINTY AS TO FUTURE IMPACT OF COVID-19 ON GROUP
* INTEGRATION BENEFITS FROM REGAL EXCEED INITIAL EXPECTATION, ESTIMATED RUN-RATE SYNERGIES AT TIME OF DEAL UP FROM $100M TO $190M
* EXPECTS FURTHER MARKET SHARE GAINS AND INCREASED MEMBERS IN UNITED STATES
* REDUCED NET DEBT TO $3.5BN (EXCLUDING LEASES) FROM $3.7BN AT 31 DECEMBER 2018 AND $4.0BN AT TIME OF ACQUISITION OF REGAL
* CLOSELY MONITORING EVOLUTION OF COVID-19 AND SO FAR, SEEN MINIMAL IMPACT ON BUSINESS
* CINEPLEX ACQUISITION EXPECTED TO DELIVER $130M OF SYNERGIES WITH GROUP LEVERAGE TO BE REDUCED TOWARDS 3X BY END OF 2021
* ON A PRO-FORMA BASIS, EXCLUDING IMPACT OF IFRS 16, FY ADJUSTED EBITDA HAS DECREASED BY 3.7% TO $1,032.6M
* UNDER A SPECIFIC DOWNSIDE SCENARIO, THERE IS A RISK OF BREACHING FINANCIAL COVENANTS, UNLESS A WAIVER AGREEMENT IS REACHED
* DOWNSIDE SCENARIOS ARE CURRENTLY CONSIDERED UNLIKELY, HOWEVER IT IS DIFFICULT TO PREDICT OVERALL IMPACT OF COVID-19
* ONE DOWNSIDE SCENARIO INDICATES EXISTENCE OF MATERIAL UNCERTAINTY THAT MAY CAST DOUBT ABOUT CO’S ABILITY TO CONTINUE AS GOING CONCERN Source text for Eikon: Further company coverage: