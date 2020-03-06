Healthcare
March 6, 2020 / 7:43 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Cineworld Says Not Observed Any Material Impact On Movie Theatre Admissions Due To COVID-19

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Cineworld Group PLC:

* CINEWORLD GROUP PLC - COMPANY UPDATE

* CINEWORLD GROUP PLC - NOT OBSERVED ANY MATERIAL IMPACT ON OUR MOVIE THEATRE ADMISSIONS DUE TO COVID-19

* CINEWORLD GROUP PLC - THERE CAN BE NO CERTAINTY AS TO FUTURE IMPACT OF COVID-19.

* CINEWORLD GROUP PLC - CONTINUE TO SEE GOOD LEVELS OF ADMISSIONS IN ALL OUR TERRITORIES, DESPITE REPORTED SPREAD OF COVID-19

* CINEWORLD - TAKING MEASURES TO ENSURE THAT CO PREPARE ITS BUSINESS FOR ALL POSSIBLE EVENTUALITIES FROM CORONAVIRUS

* CINEWORLD GROUP PLC - FY REVENUE: $4,369 MILLION, ADJUSTED EBITDA $1,032 MILLION

* CINEWORLD - STUDIOS ADVISED US THEY REMAIN COMMITTED TO THEIR RELEASE SCHEDULE FOR COMING MONTHS AND REMAINDER OF YEAR FOR NEW BOND MOVIE

* CINEWORLD GROUP - NET DEBT OF $3.48 BILLION AT YEAR END Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below