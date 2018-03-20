FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 20, 2018 / 11:34 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Cipher Pharmaceuticals And Cardiome Pharma Announce Strategic Transaction For Canadian Business Portfolio Of Cardiome

Reuters Staff

2 Min Read

March 20 (Reuters) - Cardiome Pharma Corp:

* CIPHER PHARMACEUTICALS AND CARDIOME PHARMA ANNOUNCE STRATEGIC TRANSACTION FOR CANADIAN BUSINESS PORTFOLIO OF CARDIOME

* CIPHER PHARMACEUTICALS INC - DEAL PROVIDES IMPORTANT UPFRONT AND NON-DILUTIVE CONSIDERATION OF $25.5 MILLION CAD

* CIPHER PHARMACEUTICALS - ‍PROPOSED DEAL TO BE COMPLETED PURSUANT TO ACQUISITION BY CIPHER OF ALL OF CARDIOME SHARES, FOLLOWING RESTRUCTURING OF CARDIOME​

* CIPHER PHARMACEUTICALS - ‍CARDIOME SHAREHOLDERS TO GET SHARES, ON A ONE-FOR-ONE RATIO, OF NEWLY CREATED CANADIAN ENTITY NAMED CORREVIO PHARMA

* CIPHER PHARMACEUTICALS INC - BOARD OF DIRECTORS OF CARDIOME HAS UNANIMOUSLY APPROVED ARRANGEMENT AGREEMENT

* CIPHER PHARMACEUTICALS INC - ‍EXPECTS TO FINANCE ACQUISITION WITH A COMBINATION OF CASH AND NEW DEBT​

* CIPHER PHARMACEUTICALS - ‍ALL OF DIRECTORS AND SENIOR OFFICERS OF CARDIOME HAVE ENTERED INTO VOTING AND SUPPORT AGREEMENTS WITH CIPHER​

* CIPHER PHARMACEUTICALS - VOTING AND SUPPORT AGREEMENTS’ BY ‍ALL OF DIRECTORS AND SENIOR OFFICERS OF CARDIOME IS TO VOTE IN FAVOUR OF ARRANGEMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.