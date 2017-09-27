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BRIEF-Circassia Pharmaceuticals says H1 revenues up 65 pct to 18.3 mln pounds
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#Healthcare
September 27, 2017 / 6:11 AM / 23 days ago

BRIEF-Circassia Pharmaceuticals says H1 revenues up 65 pct to 18.3 mln pounds

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 27 (Reuters) - CIRCASSIA PHARMACEUTICALS PLC:

* H1 REVENUE OF 18.3 MILLION STG VERSUS 11.1 MILLION STG YEAR AGO

* H1 RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENDITURE OF 27.2 MILLION STG VERSUS 25.1 MILLION STG YEAR AGO

* H1 NIOX SALES GROWTH 19 PERCENT (8% AT CER 3 ) TO £13.1 MILLION​

* ‍IN KEY US MARKET, TARGETING A SUBSTANTIALLY LARGER CUSTOMER BASE THAN AT THIS TIME LAST YEAR​

* H1 GROUP LOSS BEFORE TAX OF 39.6 MILLION STG VERSUS LOSS OF 107.6 MILLION STG YEAR AGO

* ‍“ANTICIPATE ROBUST REVENUE GROWTH FOR BOTH NIOX AND TUDORZA”​

* ‍PARTNER ASTRAZENECA IS ON TRACK TO SUBMIT AN NDA FOR DUAKLIR IN FIRST HALF OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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