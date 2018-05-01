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May 1, 2018 / 8:57 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Cisco Says Will Acquire Accompany For $270 Million In Cash

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Cisco Systems Inc:

* CISCO - WILL ACQUIRE ACCOMPANY FOR $270 MILLION IN CASH

* CISCO ANNOUNCES INTENT TO ACQUIRE ACCOMPANY

* CISCO - CISCO WILL ACQUIRE ACCOMPANY FOR $270 MILLION IN CASH

* CISCO - ACCOMPANY TEAM WILL JOIN CISCO COLLABORATION TECHNOLOGY GROUP UNDER CHANG’S LEADERSHIP

* CISCO - INTENT TO ACQUIRE ACCOMPANY, A PRIVATELY HELD COMPANY BASED IN LOS ALTOS, CALIF.

* CISCO - DEAL INCLUDES ASSUMED EQUITY AWARDS

* CISCO - ACCOMPANY FOUNDER AND CEO AMY CHANG WILL JOIN CISCO AS SENIOR VICE PRESIDENT IN CHARGE OF COLLABORATION TECHNOLOGY GROUP

* CISCO - CHANG HAS IN CONJUNCTION WITH TRANSACTION RESIGNED FROM CISCO BOARD

* CISCO - ROWAN TROLLOPE LEAVING CISCO TO BECOME CEO AT ANOTHER COMPANY EFFECTIVE MAY 3 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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