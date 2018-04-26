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April 26, 2018 / 10:30 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Cit Announces Cash Tender Offer For Up To $500,000,000 Of Its Common Stock

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - CIT Group Inc:

* CIT ANNOUNCES CASH TENDER OFFER FOR UP TO $500,000,000 OF ITS COMMON STOCK

* CIT GROUP INC - EXPECTS TO USE CASH AND CASH EQUIVALENTS TO FUND PURCHASES OF SHARES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED IN TENDER OFFER

* CIT GROUP - OFFERING TO BUY STOCK FOR PURCHASE PRICE UP TO $500 MILLION AT SINGLE PER-SHARE PURCHASE PRICE NOT OVER $56.00, NOT BELOW $50.00 NET TO SELLER

* CIT GROUP INC - OFFER WILL EXPIRE ON MAY 23, 2018, UNLESS EXTENDED OR EARLIER TERMINATED BY CIT Source text for Eikon: Further company coverage:

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