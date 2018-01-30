BRIEF-CIT Group Reports Q4 Loss Per Share Of $0.74

Jan 30 (Reuters) - Cit Group Inc:
* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.99 FROM CONTINUING OPERATIONS EXCLUDING ITEMS
* CIT GROUP- PRELIMINARY COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO INCREASED TO 14.4%, AND PRELIMINARY TOTAL CAPITAL RATIO INCREASED TO 16.1%, AT DEC 31, 2017
* ALLOWANCE FOR LOAN LOSSES WAS $431 MILLION AT DEC. 31, 2017, COMPARED TO $420 MILLION AT SEPT. 30, 2017
* QTRLY NET FINANCE REVENUE $399 MILLION VERSUS $421 MILLION
* CIT GROUP - RECOGNIZED $256 MILLION (PRE-TAX) IN GOODWILL IMPAIRMENT CHARGES IN QUARTER, MOSTLY RELATED TO EQUIPMENT FINANCE IN COMMERCIAL BANKING SEGMENT
* EXCLUDING NOTEWORTHY ITEMS, NET FINANCE REVENUE WAS $391 MILLION IN QUARTER
* SALE OF FINANCIAL FREEDOM IS EXPECTED TO CLOSE IN Q2 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: