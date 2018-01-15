FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
Politics
CES 2018
U.S.
Commentary
#Funds News
January 15, 2018 / 1:48 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Citigroup Says "Expanded On Efforts To Assess Pay At Citi When Comparing Women To Men, And US Minorities To Non-Minorities" - Memo‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Citigroup Inc:

* CITIGROUP SAYS, IN MEMO TO STAFF, “EXPANDED ON EFFORTS TO ASSESS PAY AT CITI WHEN COMPARING WOMEN TO MEN, AND US MINORITIES TO NON-MINORITIES”‍​

* CITIGROUP SAYS FOUND THAT WOMEN ARE PAID ON AVERAGE 99% OF WHAT MEN ARE PAID, MINORITIES ARE PAID ON AVERAGE 99% OF WHAT NON-MINORITIES ARE PAID - MEMO‍​

* CITI SAYS "AS PART OF THIS YEAR’S COMPENSATION CYCLE, WE ARE MAKING APPROPRIATE INCREASES TO HELP CLOSE GAPS FOR BOTH WOMEN AND US MINORITIES" - MEMO Source text: citi.us/2DgjXPG Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.