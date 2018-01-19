FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
#Market News
January 19, 2018 / 11:45 AM / in 37 minutes

BRIEF-Citizens Financial Group Q4 Earnings Per Share $1.35

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 19 (Reuters) - Citizens Financial Group Inc:

* CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. REPORTS FOURTH QUARTER NET INCOME OF $666 MILLION AND DILUTED EPS OF $1.35

* Q4 EARNINGS PER SHARE $1.35

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.67 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* CITIZENS FINANCIAL - Q4 RESULTS INCLUDED A $317 MILLION AFTER-TAX NET BENEFIT FROM NOTABLE ITEMS INCLUDING BENEFIT RELATED TO NET DEFERRED TAX LIABILITY

* QTRLY ‍NET INTEREST INCOME OF $1.1 BILLION INCREASED $18 MILLION FROM Q3 LEVELS​ ‍

* - ‍BOARD OF DIRECTORS DECLARED A 22% INCREASE IN ITS QUARTERLY CASH DIVIDEND TO $0.22 PER COMMON SHARE​

* - QTRLY TOTAL REVENUE OF $1.5 BILLION INCREASED $121 MILLION, OR 9 PERCENT FROM LAST YEAR

* Q4 REVENUE VIEW $1.45 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.