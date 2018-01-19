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January 19, 2018 / 12:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Citizens Financial Group Sees FY2018 Provision Expense $425 Mln - $475 Mln Vs. Underlying 2017‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 19 (Reuters) - Citizens Financial Group Inc:

* CITIZENS FINANCIAL GROUP SEES FY2018 PROVISION EXPENSE $425 MILLION - $475 MILLION VERSUS. UNDERLYING 2017‍​

* CITIZENS FINANCIAL GROUP SAYS EXPECTS FY 2018 NET INTEREST INCOME GROWTH OF 7 TO 9 PERCENT VERSUS UNDERLYING FY 2017 ‍​- PRESENTATION SLIDES

* CITIZENS FINANCIAL GROUP - EXPECTS IN FY2018, 4.5 PERCENT - 6 PERCENT NONINTEREST INCOME GROWTH VERSUS. UNDERLYING 2017‍​

* CITIZENS FINANCIAL GROUP SAYS EXPECTS Q1 2018 NONINTEREST INCOME STABLE/UP MODESTLY VERSUS Q4 2017

* CITIZENS FINANCIAL GROUP INC - ‍​EXPECT ABOUT 5 BASIS POINT IMPROVEMENT IN NET INTEREST MARGIN IN Q1 2018 VERSUS Q4 2017 Source text (bit.ly/2EVgYsb) Further company coverage:

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