BRIEF-City Developments Expects Sales Volume To Decline During Circuit Breaker Period

May 12 (Reuters) - City Developments Ltd:
* SOLD 185 UNITS WITH TOTAL SALES VALUE OF $278.1 MILLION IN Q1 2020
* DURING CIRCUIT BREAKER PERIOD, EXPECTS SALES VOLUME TO DECLINE
* IN APRIL SAW INCREASE OF OVER 30% IN ONLINE TRAFFIC VIEWS FOR LAUNCHED PROJECTS
* MAJORITY OF GROUP’S RETAIL TENANTS WILL RECEIVE MORE THAN 2.8 MONTHS OF GROSS RENTAL REBATES IN TOTAL
* HEADWINDS AFFECTING OVERALL DEMAND & DISRUPTING SUPPLY CHAINS EXPECTED TO PERSIST IN NEAR-TERM
* DISRUPTED SUPPLY CHAINS WILL LIKELY WEIGH ON GROUP’S OPERATIONS AND FINANCIAL PERFORMANCE
* HOSPITALITY BUSINESS SUFFERED MOST SEVERELY FROM COVID-19; NEAR-TERM OUTLOOK HIGHLY CHALLENGING & UNCERTAIN
* BOARD TOOK A VOLUNTARY 25% REDUCTION OF DIRECTORS’ FEES SINCE 1 APRIL
* TOP MANAGEMENT TOOK 20% PAY CUTS, OTHER SENIOR PERSONNEL TOOK 15% PAY CUTS SINCE APRIL 1 Source text for Eikon: Further company coverage: