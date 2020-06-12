Healthcare
June 12, 2020 / 1:51 PM / Updated an hour ago

BRIEF-City Lodge Hotels Says Talks With Funders Have Been Ongoing

1 Min Read

June 12 (Reuters) - City Lodge Hotels Ltd:

* CITY LODGE HOTELS - TALKS WITH FUNDERS HAVE BEEN ONGOING AND, IN ADDITION TO EXISTING UNDRAWN FACILITIES, FACILITIES OF R200 MILLION HAVE BEEN SECURED

* CITY LODGE HOTELS LTD - BORROWING COVENANTS FOR BOTH JUNE 2020 AND DECEMBER 2020 MEASUREMENT PERIODS HAVE BEEN WAIVED

* CITY LODGE HOTELS LTD - BORROWING COVENANTS FOR BOTH JUNE 2020 AND DECEMBER 2020 MEASUREMENT PERIODS HAVE BEEN WAIVED

* CITY LODGE HOTELS- BOARD & 14 MEMBERS OF EXECUTIVE,SENIOR MANAGEMENT TEAM, TO FOREGO 20% OF FEES AND SALARIES OVER COMMENSURATE 3-MONTH PERIOD

* CITY LODGE HOTELS LTD - GROUP IS READY TO COMMENCE OPERATIONS

* CITY LODGE HOTELS LTD - HAS IMPLEMENTED 50% SALARY REDUCTIONS FOR ALL EMPLOYEES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below