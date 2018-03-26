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March 26, 2018 / 6:11 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-City Of London Investment Management Urges 2 Directors To Resign From China Fund's Board

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - City of London Investment Management Company Limited:

* CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT - ISSUED STATEMENT IN RESPONSE TO CHINA FUND’S ANNOUNCEMENT OF POSTPONEMENT OF ITS 2018 ANNUAL MEETING

* CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT SAYS IT REPRESENTS CLIENTS WHO ARE BENEFICIAL OWNERS OF ABOUT 27.2% OF OUTSTANDING COMMON SHARES OF CHINA FUND

* CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT SAYS “WE URGE” CHINA FUND’S BOARD “TO ADD OUR TWO DIRECTOR NOMINEES, JULIAN REID & RICH SILVER,” TO THE BOARD

* CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT SAYS “WE URGE” CHINA FUND’S BOARD “FOR THE TWO INCUMBENT DIRECTORS, JOE ROGERS AND RICHARD SHORE, TO RESIGN” Source text for Eikon: Further company coverage:

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