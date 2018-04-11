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April 11, 2018 / 5:28 PM / in 3 hours

BRIEF-City Of Vancouver & Airbnb Reached An Agreement For Short-Term Rentals

Reuters Staff

1 Min Read

April 11 (Reuters) - The City Of Vancouver

* CITY OF VANCOUVER AND AIRBNB HAVE REACHED AN AGREEMENT THAT SUPPORTS THE IMPLEMENTATION OF VANCOUVER’S NEW SHORT-TERM RENTAL REGULATIONS

* THE CITY OF VANCOUVER SAYS AIRBNB WILL REQUIRE HOSTS IN VANCOUVER TO UPDATE SHORT-TERM RENTAL LISTINGS TO DISPLAY A BUSINESS LICENCE

* THE CITY OF VANCOUVER SAYS BEGINNING APRIL 19, AIRBNB WILL INCLUDE A FIELD FOR ALL HOSTS TO LIST SHORT-TERM RENTAL BUSINESS LICENCE

* THE CITY OF VANCOUVER SAYS AFTER AUGUST 31, AIRBNB WILL DEACTIVATE EXISTING LISTINGS THAT DO NOT INCLUDE A BUSINESS LICENCE

* THE CITY OF VANCOUVER - STARTING APRIL 19, VANCOUVER OWNERS & RENTERS CAN APPLY ONLINE FOR LICENCE TO OPERATE SHORT-TERM RENTALS FROM THEIR PRINCIPAL RESIDENCE

* THE CITY OF VANCOUVER - AIRBNB WILL PROVIDE LIST OF ALL VANCOUVER LICENCES, ASSOCIATED ADDRESSES THAT SHORT-TERM RENT VIA AIRBNB TO VANCOUVER ON A QTRLY BASIS

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