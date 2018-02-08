BRIEF-Citycon Q4 EPRA Earnings Fall To EUR ‍33.8​ Million

Feb 8 (Reuters) - Citycon Oyj:
* Q4 NET RENTAL INCOME EUR 53.9 MILLION VERSUS EUR 55.9 MILLION YEAR AGO
* Q4 EPRA EARNINGS EUR 33.8 MILLION VERSUS EUR 37.9 MILLION YEAR AGO
* MAXIMUM AMOUNT OF DIVIDEND TO BE DISTRIBUTED SHALL NOT EXCEED EUR 0.01 PER SHARE
* MAXIMUM AMOUNT OF EQUITY REPAYMENT DISTRIBUTED FROM INVESTED UNRESTRICTED EQUITY FUND SHALL NOT EXCEED EUR 0.12 PER SHARE
* FORECASTS 2018 EPRA EARNINGS PER SHARE (BASIC) TO BE EUR 0.155-0.175
* 2018 DIRECT OPERATING PROFIT IS EXPECTED TO CHANGE BY EUR -15 TO +1 MILLION
* 2018 EPRA EARNINGS TO CHANGE BY EUR -14 TO +4 MILLION FROM PREVIOUS YEAR. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)