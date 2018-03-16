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March 16, 2018 / 9:10 AM / in 16 hours

BRIEF-CK Asset Holdings Posts FY Profit Attributable Of HK$30,125‍​ MLN

Reuters Staff

1 Min Read

March 16 (Reuters) - CK Asset Holdings Ltd:

* FY PROFIT ATTRIBUTABLE HK$30,125‍​ MILLION VERSUS HK$19,415 MILLION

* FY REVENUE HK$63,780 MILLION VERSUS HK$69,910 MILLION

* FY PROFIT BEFORE INVESTMENT PROPERTY REVALUATION HK$20,320 MILLION VERSUS HK$18,032‍​ MILLION

* FINAL DIVIDEND PER SHARE HK$1.28‍​

* INCREASE OF OVER 50% IN RECURRENT PROFIT CONTRIBUTION COMPARED WITH 2016 IS ANTICIPATED FOR 2018

* RECURRENT EARNINGS BASE OF GROUP EXPECTED TO CONSOLIDATE FURTHER IN YEAR AHEAD

* LOCAL PROPERTY MARKET IS EXPECTED TO REMAIN STABLE IN THE COMING YEAR WITH SOLID DEMAND FROM FLAT BUYERS‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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