BRIEF-CK Asset Holdings Posts FY Profit Attributable Of HK$30,125‍​ MLN

March 16 (Reuters) - CK Asset Holdings Ltd:
* FY PROFIT ATTRIBUTABLE HK$30,125 MILLION VERSUS HK$19,415 MILLION
* FY PROFIT BEFORE INVESTMENT PROPERTY REVALUATION HK$20,320 MILLION VERSUS HK$18,032 MILLION
* INCREASE OF OVER 50% IN RECURRENT PROFIT CONTRIBUTION COMPARED WITH 2016 IS ANTICIPATED FOR 2018
* RECURRENT EARNINGS BASE OF GROUP EXPECTED TO CONSOLIDATE FURTHER IN YEAR AHEAD
* LOCAL PROPERTY MARKET IS EXPECTED TO REMAIN STABLE IN THE COMING YEAR WITH SOLID DEMAND FROM FLAT BUYERS Source text for Eikon: Further company coverage: