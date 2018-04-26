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April 26, 2018 / 12:00 PM / Updated 17 minutes ago

BRIEF-CK Hutchison Group To Merge Mobile Telecommunications Businesses With Etisalat Group In Sri Lanka

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - CK Hutchison Holdings Ltd

* SAYS CK HUTCHISON GROUP ENTERS INTO AGREEMENT WITH EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC (ETISALAT GROUP) TO MERGE THEIR MOBILE TELECOMMUNICATIONS BUSINESSES IN SRI LANKA

* SAYS THE BUSINESSES WILL BE OPERATED UNDER HUTCHISON TELECOMMUNICATION LANKA (PRIVATE) LIMITED AND ETISALAT LANKA (PRIVATE) LIMITED RESPECTIVELY

* SAYS CK HUTCHISON GROUP WILL HAVE MAJORITY AND CONTROLLING STAKE IN THE COMBINED ENTITY AFTER TRANSACTION Source text in English: [bit.ly/2HMeLVh] Further Company Coverage: (Reporting by Hong Kong newsroom)

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