FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
May 3, 2018 / 7:56 AM / Updated 37 minutes ago

BRIEF-CK Hutchison Holdings Forms Global Strategic Alliance With Xiaomi

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - CK Hutchison Holdings Ltd:

* FORMS GLOBAL STRATEGIC ALLIANCE WITH XIAOMI; BRINGS XIAOMI PRODUCTS TO CK HUTCHISON TELECOM & RETAIL DIVISIONS

* ALLIANCE WITH XIAOMI WILL BROADEN PRODUCT RANGE OF CK HUTCHISON’S 3 GROUP AND AS WATSON BRANDS

* XIAOMI PRODUCTS WILL INITIALLY BE AVAILABLE AT 3 GROUP’S STORES IN AUSTRIA, DENMARK, HONG KONG, IRELAND, ITALY, SWEDEN AND UK

* XIAOMI PRODUCTS WILL BE INITIALLY AVAILABLE IN WATSON’S FORTRESS, SUPERDRUG & KRUIDVAT STORES IN HONG KONG, IRELAND, UK & NETHERLANDS

* XIAOMI WILL ASLO EXTEND ITS COLLABORATION WITH CK HUTCHISON’S OPERATOR CHANNELS IN EUROPEAN MARKETS

* AGREEMENT COVERS CERTAIN PREFERENTIAL ARRANGEMENTS FOR SMARTPHONES IN TELECOM MARKETS IN DENMARK, IRELAND AND SWEDEN Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.