BRIEF-CK Hutchison Posts FY Profit Attributable Of HK$39,830 Mln

March 19 (Reuters) - CK Hutchison Holdings Ltd:
* FY PROFIT ATTRIBUTABLE HK$39,830 MILLION VERSUS HK$39,000 MILLION AS REPORTED A YEAR EARLIER
* FY TOTAL REVENUE HK$439,856 MILLION VERSUS HK$453,230 MILLION AS REPORTED A YEAR EARLIER
* WITH VARIOUS ADVERSITIES & CHALLENGES IN CURRENT MARKET CONDITIONS, GROUP’S OPERATIONS IN YEAR AHEAD WILL INEVITABLY BE IMPACTED
* COVID-19 PANDEMIC EXPECTED TO MOSTLY IMPACT GROUP’S RETAIL OPERATIONS IN MAINLAND & EUROPE
* PORTS DIVISION WILL EXPERIENCE SOME SLOWNESS IN THROUGHPUT DUE TO FACTORY CLOSURE IN MAINLAND
* INFRASTRUCTURE DIVISION IS EXPECTED TO HAVE MINIMAL IMPACT FROM COVID-19 PANDEMIC
* OUTBREAK AND RAPID SPREADING OF COVID-19, SLUMP IN CRUDE OIL PRICES HAVE CREATED UNPRECEDENTED RISKS AND CHALLENGES TO GLOBAL ECONOMY
* IN H1 2020, OPERATIONS IN HONG KONG EXPECTED TO CONTINUE TO BE UNDER PRESSURE
* IN H1 2020, HEALTH & BEAUTY CHINA OPERATIONS WILL BE ADVERSELY AFFECTED BY BUSINESS INTERRUPTIONS IN MAINLAND DUE TO COVID-19
* IN YEAR AHEAD, GROUP’S TELECOMMUNICATION BUSINESSES ARE EXPECTED TO BE LESS AFFECTED AMONGST CORE SEGMENTS OF GROUP Source text for Eikon: Further company coverage: