BRIEF-Clabo FY Net Profit Up At EUR 0.3 Mln

March 31 (Reuters) - Clabo SpA:
* FY PRODUCTION VALUE EUR 54.6 MILLION VERSUS EUR 53.0 MILLION YEAR AGO
* FY NET PROFIT EUR 0.3 MILLION VERSUS EUR 0.2 MILLION YEAR AGO
* IT IS IMPOSSIBLE TO ESTIMATE IMPACT OF COVID-19 ON 2020
* SIGNIFICANT DECLINE IN REVENUES BETWEEN MARCH AND AUG SEEMS REALISTIC AS WELL AS LIKELY
* CEO SAYS TO GO BACK TO NORMAL BY NEXT AUTUMN WITH RETURN TO ECONOMIC EQUILIBRIUM AND CASH FLOW GENERATION FROM Q4 2020
* ALL WORKERS IN JESI PLANT ARE ON EXTRAORDINARY REDUNDANCY FUND UNTIL APRIL 3
* PLANS TO REDUCE STAFF Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)