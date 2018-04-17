BRIEF-Claire's Stores Q4 Sales $406.8 Million

April 17 (Reuters) - Claire’s Stores Inc:
* CLAIRE’S STORES, INC. REPORTS PRELIMINARY UNAUDITED FISCAL 2017 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR RESULTS
* “PLEASED RESTRUCTURING PROCESS IS PROCEEDING AS PLANNED WITH RELATIVELY LITTLE IMPACT TO CUSTOMERS”
* AS OF APRIL 13, 2018 COMPANY HAD APPROXIMATELY $101 MILLION OF LIQUIDITY
* QTRLY NORTH AMERICA SAME STORE SALES UP 1.1% AND EUROPE SAME STORE SALES DOWN 3.8%
* QTRLY NET INCOME $78 MILLION VERSUS LOSS OF $25.8 MILLION AS OF QUARTER ENDED JAN 28, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: