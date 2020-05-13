Healthcare
May 13, 2020 / 5:15 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Claranova: Moderate Impact of COVID-19 on Q3 Revenue

1 Min Read

May 13 (Reuters) - Claranova SA:

* 9M REVENUE ROSE 57 PERCENT TO 307.3 MILLION EUR

* ON CORONAVIRUS: MODERATE IMPACT OF COVID-19 ON Q3 REVENUE

* COVID-19 EPIDEMIC: GROUP EMPLOYEES AND ACTIVITIES ARE HIGHLY RESILIENT

* COVID-19 EPIDEMIC MAY ACCELERATE INTEGRATION OF IOT SOLUTIONS WITHIN COMPANIES

* RECENT WEEKS TREND CONFIRMS GROUP RESILIENCE AND GUARANTEES FUTURE OUTLOOK

* ON COVID-19: CLARANOVA SUCCESSFULLY CAPITALIZED ON SURGE IN ONLINE CONSUMPTION AND MAINTAINED ITS STRONG GROWTH TRAJECTORY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below