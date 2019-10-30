Switzerland Market Report
October 30, 2019 / 7:25 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Clariant CFO Says Talks With Sabic About Joint Venture Are Off The Table

1 Min Read

Oct 30 (Reuters) - Clariant AG:

* CLARIANT CFO EXPECTS TOUGH ECONOMIC CONDITIONS TO CONTINUE, AUTOMOTIVE; ELECTRONICS AND CONSUMER GOODS DEMAND TO CONTINUE TO FALL

* CLARIANT CFO TELLS REUTERS - DOES NOT SEE CATASTROPHIC 2020, EXPECTS MARKETS TO STABILISING AT A LOWER LEVEL

* CLARIANT CFO SAYS TALKS WITH SABIC ABOUT JOINT VENTURE ARE OFF THE TABLE

* CLARIANT CFO SAYS EXPECTS CEO SEARCH TO BE COMPLETED BY END OF YEAR, START OF 2020

* CLARIANT CFO SAYS CEO SEARCH IS EXTERNAL, IS ON TRACK

* CLARIANT CFO SAYS THINKS MARGINS CAN IMPROVE IN Q4 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by John Revill)

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