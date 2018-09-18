FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Switzerland Market Report
September 18, 2018 / 5:32 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Clariant, SABIC To Combine High Performance Materials Businesses

2 Min Read

Sept 18 (Reuters) - Clariant AG:

* MAKES A STEP CHANGE INTO HIGHER VALUE SPECIALTIES

* CREATION OF A NEW AND STRONGER CLARIANT WITH SALES OF APPROXIMATELY CHF 9 BILLION AND AN EBITDA MARGIN OF AROUND 20 % IN 2021E

* INTENDED TRANSACTION TO COMBINE CLARIANT’S ADDITIVES AND HIGH VALUE MASTERBATCHES WITH PARTS OF SABIC’S SPECIALTIES BUSINESS

* COMBINATION TO RESULT IN SIGNIFICANT SYNERGIES WITH AN ANTICIPATED ANNUAL RUN-RATE OF CHF 100 MILLION, REALIZED OVER THREE YEARS FROM CLOSING

* IMPLEMENTATION COSTS ARE ESTIMATED AT CHF 80 MILLION OVER SAME TIME

* COMBINATION WILL BE SIGNIFICANTLY EPS ACCRETIVE IN FIRST YEAR

* CLARIANT WILL HAVE MAJORITY STAKE IN INTENDED BUSINESS COMBINATION

* CLARIANT - DEPENDING ON DEFINITIVE VALUATION WHICH IS TO BE DETERMINED BY BOTH PARTIES IN COMING MONTHS, AN EQUALIZATION CONSIDERATION WILL BE MADE BY CLARIANT TO SABIC

* THIS SHOULD NOT LEAD TO CLARIANT’S PRO FORMA 2019E NET DEBT/EBITDA LEVERAGE RATIO EXCEEDING 2.4 X, SHOULD LEAVE CURRENT INVESTMENT GRADE RATING UNAFFECTED

* CLARIANT AND SABIC TARGET TO SIGN DEFINITIVE AGREEMENT BY END OF FIRST HALF OF 2019

* IN ADDITION, CLARIANT ANNOUNCED THAT BY 2020 IT INTENDS TO DIVEST PIGMENTS, STANDARD MASTERBATCHES AND MEDICAL SPECIALTIES BUSINESSES

* DIVESTMENT DECISION UNDERLINES CLARIANT’S COMMITMENT TO MOVE PORTFOLIO INTO HIGHER SPECIALTY AREAS AND TO ENSURE BEST OWNERSHIP FOR EACH OF ITS BUSINESSES

* CLARIANT ALSO ANNOUNCED NEW TARGETS FOR 2021 IN EACH BUSINESS AREA

* INCREASE IN EARNINGS QUALITY, OPERATING CASH FLOW ENABLES ATTRACTIVE DIVIDEND POLICY, I.E. TO INCREASE OR AT LEAST MAINTAIN ABSOLUTE DIVIDEND AMOUNT IN SWISS FRANCS EVERY YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.