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BRIEF-‍Clariant to present details on updated strategy to investors in early 2018​
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November 24, 2017 / 5:39 AM / Updated 7 minutes ago

BRIEF-‍Clariant to present details on updated strategy to investors in early 2018​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 24 (Reuters) - Clariant AG

* ‍CLARIANT ANNOUNCES PLAN TO UPDATE ITS STRATEGY TO FURTHER ENHANCE GROWTH AND VALUE CREATION​

* ‍BOARD OF DIRECTORS APPROVED EXECUTIVE COMMITTEE‘S PLAN TO DEFINE A CONCRETE SET OF MEASURES, INCLUDING M&A ACTIVITIES, TO ENHANCE VALUE CREATION​

* ‍WILL PRESENT DETAILS ON ITS UPDATED STRATEGY TO INVESTORS IN BEGINNING OF 2018​

* ‍PLAN WAS DEVELOPED AS A CONSEQUENCE OF TERMINATION OF INTENDED MERGER WITH HUNTSMAN, WHICH WAS FORCED BY ACTIVIST SHAREHOLDERS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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