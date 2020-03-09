BRIEF-Clarkson Says Started 2020 With Stronger Forward Order Book Than In 2019

March 9 (Reuters) - Clarkson PLC:
* PRELIMINARY RESULTS - 12 MONTHS ENDED 31 DEC 2019
* FY UNDERLYING PROFIT BEFORE TAXATION £49.3M VERSUS £45.3M
* FY ONE-OFF, NON-CASH IMPAIRMENT CHARGE OF £47.5M IN RELATION TO ACQUISITION OF RS PLATOU IN 2015
* REMAINS CONFIDENT IN MEDIUM-TERM OUTLOOK FOR SHIPPING, OFFSHORE AND RENEWABLES MARKETS AND GROUP
* STARTED 2020 WITH A STRONGER FORWARD ORDER BOOK THAN IN 2019
* OUTBREAK OF COVID-19 VIRUS IN ASIA HAS CONTRIBUTED TO SIGNIFICANTLY REDUCED SHORT-TERM FREIGHT RATES Source text for Eikon: Further company coverage: