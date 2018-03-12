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March 12, 2018 / 8:10 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Clarus Reports Q4 Earnings Per Share $0.20

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Clarus Corp:

* CLARUS REPORTS STRONG FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 SALES $52.7 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $49.3 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.13 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ANTICIPATES FISCAL YEAR 2018 SALES TO GROW 17%-20% TO ABOUT $200 MILLION -$205 MILLION

* IN 2018, ALSO EXPECTS ADJUSTED EBITDA MARGIN TO BE ABOUT 8%

* FOR 2018, ON A CONSTANT CURRENCY BASIS, COMPANY EXPECTS SALES TO RANGE BETWEEN $197.5 MILLION TO $202.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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