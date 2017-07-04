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BRIEF-Clavister Holding expects new commercial orders on regular basis
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July 4, 2017 / 7:56 AM / a month ago

BRIEF-Clavister Holding expects new commercial orders on regular basis

1 Min Read

July 4 (Reuters) - CLAVISTER HOLDING AB:

* EXPECTS RECEIVED ORDERS TO GROW IN VALUE OVER YEARS TO COME, AND EXPECTS NEW COMMERCIAL ORDERS ON A RECURRING BASIS

* SAYS A NUMBER OF FUNCTIONS HAVE BEEN OPTIMIZED, RESULTING IN LOWER EXPENSES EFFECTIVE LATER PART OF 2017‍​

* SALES THROUGH CANON IT SOLUTIONS IS GROWING AND PROJECTED DEVELOPMENT FOR JAPANESE MARKET REMAIN INTACT

* PURCHASING OF ADDITIONAL PRODUCTS FROM CLAVISTER IS EXPECTED DURING SECOND HALF OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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