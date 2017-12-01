FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Clear Channel Outdoor Holdings - Co And Iheartcommunications Amended Revolving Promissory Note
Sections
Featured
Amid political turmoil, Wall Street clings to mantra
Markets
Amid political turmoil, Wall Street clings to mantra
Sale of the century? $300-billion Saudi state sell-off moves slowly
Saudi Arabia
Sale of the century? $300-billion Saudi state sell-off moves slowly
Tezos founders push for legal bailout from Swiss foundation
Exclusive
Future of Money
Tezos founders push for legal bailout from Swiss foundation
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 1, 2017 / 9:52 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Clear Channel Outdoor Holdings - Co And Iheartcommunications Amended Revolving Promissory Note

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Clear Channel Outdoor Holdings Inc :

* CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS - ON NOVEMBER 29, CO AND IHEARTCOMMUNICATIONS AMENDED REVOLVING PROMISSORY NOTE DATED NOVEMBER 10, 2005 - SEC FILING

* CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC - AMENDMENT EXTENDS MATURITY OF IHEARTCOMMUNICATIONS INTERCOMPANY NOTE FROM DECEMBER 15, 2017 TO MAY 15, 2019

* CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS - AMENDMENT ALSO AMENDS INTEREST RATE ON IHEARTCOMMUNICATIONS INTERCOMPANY NOTE TO BE EQUAL TO 9.3% PER ANNUM Source text (bit.ly/2AwrIyN) Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.