Healthcare
July 8, 2020 / 2:17 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Clearbridge Health Says Clearbridge Medical Philippines Reported 8 People Tested COVID-19 Positive

1 Min Read

July 8 (Reuters) - Clearbridge Health Ltd:

* CLEARBRIDGE MEDICAL PHILIPPINES REPORTED 8 PEOPLE TESTED POSITIVE FOR COVID-19 AT ITS MEDICAL CENTRE IN MANILA

* UNIT VOLUNTARILY CEASED AFFECTED OPERATIONS AND SEGREGATED NON- AFFECTED OPERATIONS AT MEDICAL CENTRE FOR A PERIOD OF 14 DAYS

* GROUP’S OTHER OPERATIONS IN PHILIPPINES ARE NOT AFFECTED

* TEMPORARY CESSATION AND SEGREGATION NOT EXPECTED TO IMPACT FY FINANCIAL PERFORMANCE OF GROUP Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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