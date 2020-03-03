Healthcare
March 3, 2020 / 2:08 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Clearwater Reports Q4 Earnings Per Share Of C$0.27

1 Min Read

March 3 (Reuters) - Clearwater Seafoods Inc:

* CLEARWATER REPORTS FOURTH QUARTER AND 2019 ANNUAL RESULTS

* CLEARWATER SEAFOODS INC - QTRLY EARNINGS PER SHARE C$0.27

* CLEARWATER SEAFOODS INC - Q4 SALES WAS $167.1 MILLION VERSUS $159.8 MILLION IN PRIOR YEAR

* CLEARWATER SEAFOODS INC - QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE C$0.13

* CLEARWATER SEAFOODS- TRADE, ECONOMIC, GEO-POLITICAL UNCERTAINTY ,IMPACT OF COVID-19 OUTBREAK, WILL CONTINUE TO CREATE INDUSTRY HEADWINDS IN 2020

* CLEARWATER SEAFOODS INC - SUPPLY OF WILD SEAFOOD IS LIMITED AND IS EXPECTED TO CONTINUE TO LAG BEHIND GROWING GLOBAL DEMAND

* CLEARWATER SEAFOODS - PURCHASERS OF SEAFOOD ARE INCREASINGLY WILLING TO PAY A PREMIUM TO SUPPLIERS THAT CAN PROVIDE CONSISTENT QUALITY AND FOOD SAFETY Source text for Eikon: Further company coverage:

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