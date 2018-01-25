BRIEF-Cleveland-Cliffs Posts Q4 Earnings Per Share $1.05

Jan 25 (Reuters) - Cleveland-Cliffs Inc:
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.20 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FOURTH-QUARTER 2017 ASIA PACIFIC IRON ORE SALES VOLUME OF 2.0 MILLION METRIC TONS DECREASED 30 PERCENT FROM PRIOR-YEAR QUARTER
* CLEVELAND-CLIFFS - U.S. IRON ORE PELLET SALES VOLUME IN Q4 5.4 MILLION LONG TONS, 22 PERCENT DECREASE VERSUS 6.9 MILLION LONG TONS SOLD IN THE FOURTH QUARTER OF 2016
* CLEVELAND-CLIFFS - FY2018 U.S. IRON ORE CASH COST OF GOODS SOLD,OPERATING EXPENSE EXPECTATION $58 - $63 PER LONG TON, VERSUS $60 PER LONG TON FOR FY2017
* CLEVELAND-CLIFFS - DECIDED TO ACCELERATE PROJECTED TIME FRAME FOR PLANNED CLOSURE OF MINING OPERATIONS IN AUSTRALIA,WHICH WILL MORE THAN LIKELY OCCUR IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: