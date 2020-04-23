BRIEF-Clicks Group HY HEPS Of 338 Cents

April 23 (Reuters) - Clicks Group Ltd:
* INTERIM GROUP RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 29 FEBRUARY 2020
* HY RETAIL SALES GREW BY 8.6% AND BY 5.0% IN COMPARABLE STORES
* HY GROUP OPERATING PROFIT INCREASED BY 9.4% TO R1.2 BILLION
* HY EARNINGS PER SHARE AND HEADLINE EARNINGS PER SHARE INCREASED BY 10.2% AND 10.4% RESPECTIVELY TO 338 CENTS
* EXPERIENCED UNPRECEDENTED LEVELS OF DEMAND BY CUSTOMERS ACROSS STORES, PARTICULARLY IN HYGIENE & HEALTHCARE FOR 7 WEEKS TO 19 APRIL
* TREND RELATED TO LEVELS OF SALES HAS REVERSED DURING LOCKDOWN PERIOD
* RETAIL SALES FOR SEVEN WEEKS TO 19 APRIL 2020 INCREASED BY 7.9% WITH HEALTH AND BEAUTY SALES UP 9.3%
* UPD’S TURNOVER FOR SEVEN WEEKS TO 19 APRIL 2020 GREW BY 31.2% DUE TO CUSTOMERS PREPARING FOR COVID-19 IMPACT
* TRADING CONDITIONS ARE EXPECTED TO BE EXTREMELY TOUGH FOR REMAINDER OF FINANCIAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: