BRIEF-Clicks Group Ltd Announces Launch Of An Accelerated Bookbuild​

Feb 15 (Reuters) - CLICKS GROUP LTD:
* LAUNCH OF AN ACCELERATED BOOKBUILD RELATING TO UNWIND OF 50% OF CLICKS GROUP BROAD-BASED BLACK ECONOMIC EMPOWERMENT EMPLOYEE SHARE SCHEME
* ESOP TRUST WILL OFFER 7 642 904 SHARES FOR SALE FOR BENEFICIARIES WHO ELECTED TO SELL THEIR SHARES VIA ACCELERATED BOOKBUILD
* BOOK FOR BOOKBUILD IS OPEN WITH IMMEDIATE EFFECT AND MAY CLOSE AT ANY TIME THEREAFTER
* TIMING OF CLOSING AND PRICE OF BOOKBUILD ARE AT DISCRETION OF ESOP TRUST, INVESTEC BANK, WHO WILL ACT AS BOOKRUNNER Source text for Eikon: Further company coverage: