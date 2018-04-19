FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
April 19, 2018 / 6:31 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Clicks Group Says HY Group Turnover Up By 10.0 Pct To 14.4 Bln Rand

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - Clicks Group Ltd:

* FOR SIX MONTHS TO FEB 28, GROUP TURNOVER UP 10.0%

* FOR SIX MONTHS TO FEB 28, HEALTH AND BEAUTY TURNOVER UP 14.3%

* INTERIM DIVIDEND UP 16.5%

* FOR SIX MONTHS TO FEB 28, GROUP TURNOVER INCREASED BY 10.0% TO R14.4 BILLION

* FOR SIX MONTHS TO FEB 28, RETAIL SALES GREW BY 13.2% AND BY 7.2% IN COMPARABLE STORES, WITH SELLING PRICE INFLATION OF ONLY 2.6%

* FOR SIX MONTHS TO FEB 28, DISTRIBUTION TURNOVER INCREASED BY 8.0%, WITH SELLING PRICE INFLATION AVERAGING 5.7% FOR SIX MONTHS

* FOR SIX MONTHS TO FEB 28, OPERATING PROFIT GREW BY 12.2% TO R942 MILLION, WITH GROUP OPERATING MARGIN EXPANDING BY 10 BASIS POINTS TO 6.5%

* WILL BE OPENING 40 NEW STORES THIS YEAR, WELL AHEAD OF TARGET OF 25 TO 30 STORES

* FORECAST THAT DILUTED HEPS FOR FINANCIAL YEAR ENDING 31 AUGUST 2018 WILL INCREASE BY BETWEEN 12% AND 17% OVER 2017 FY Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.