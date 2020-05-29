Healthcare
May 29, 2020 / 12:57 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Clinical Response And Translational Data From Decide1, A Phase 2 Study Of Dpx-Survivac Immunotherapy In Patients With Advanced Recurrent Ovarian Cancer

1 Min Read

May 29 (Reuters) - IMV Inc:

* CLINICAL RESPONSE AND TRANSLATIONAL DATA FROM DECIDE1, A PHASE 2 STUDY OF DPX-SURVIVAC IMMUNOTHERAPY IN PATIENTS WITH ADVANCED RECURRENT OVARIAN CANCER

* IMV INC - 5/19 PATIENTS (26%) ACHIEVED A PARTIAL REGRESSION ON TARGET LESIONS

* IMV INC - SURVIVIN-TARGETED T CELL THERAPY CONTINUES TO SHOW SIGNIFICANT, DURABLE ANTI-TUMOR ACTIVITY

* IMV INC - SURVIVIN-TARGETED T CELL THERAPY IS WELL-TOLERATED IN THIS HARD-TO-TREAT CANCER PATIENT POPULATION Source text for Eikon: Further company coverage:

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