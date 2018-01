Jan 26 (Reuters) - CLOETTA AB:

* BOARD PROPOSES AN ORDINARY DIVIDEND OF SEK 0.75 (0.75) PER SHARE AND A SPECIAL DIVIDEND OF SEK 0.75 (-) PER SHARE

* DIVIDEND IN TOTAL CORRESPONDING TO SEK 1.50 PER SHARE.

* Q4 NET SALES SEK ‍​ 1.64 BILLION (REUTERS POLL: SEK 1.64 BILLION)

* Q4 OPERATING PROFIT SEK ‍​171 MILLION (REUTERS POLL: SEK 181 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)