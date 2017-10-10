FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Cloetta says employees under investigation for insider trading
Sections
Featured
U.S. may intensify vetting of women, children refugees
Politics
U.S. may intensify vetting of women, children refugees
In Kuroda's face - researchers find ways to predict changes
Economy
In Kuroda's face - researchers find ways to predict changes
After massive quakes, millions in Mexico turn to early warning app
Technology
After massive quakes, millions in Mexico turn to early warning app
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
October 10, 2017 / 1:35 PM / in 10 days

BRIEF-Cloetta says employees under investigation for insider trading

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 10 (Reuters) - Cloetta AB

* CERTAIN EMPLOYEES IN CLOETTA UNDER INVESTIGATION FOR SHARE SALES

* SAYS ‍HAS BEEN INFORMED THAT SWEDISH ECONOMIC CRIME AUTHORITY HAS INITIATED AN INVESTIGATION FOR INSIDER CRIME AS A RESULT OF SHARE SALES BY CERTAIN EMPLOYEES​

* SAYS ‍INVESTIGATION RELATES TO SHARE SALES WHICH WERE EFFECTED DURING A PERIOD BEFORE CLOETTA‘S PROFIT WARNING ON 14 SEPTEMBER 2017​

* SAYS ‍CLOETTA WILL FULLY COOPERATE WITH ECONOMIC CRIME AUTHORITY IN INVESTIGATION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.