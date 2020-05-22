BRIEF-Close Brothers Says In Banking, Loan Book Down 1.2% To £7.53 Bln In Q3

May 22 (Reuters) - Close Brothers Group PLC:
* IN BANKING, LOAN BOOK REDUCED BY 1.2% TO £7.53 BILLION IN Q3 (31 JANUARY 2020: £7.62 BILLION)
* NET INTEREST MARGIN DECREASED SLIGHTLY TO 7.7% YEAR-TO-DATE (H1 2020: 7.8%)
* BAD DEBT CHARGE WAS £86.7 MILLION IN Q3 (H1 2020: £36.7 MILLION)
* BAD DEBT RATIO OF 2.1% YEAR-TO-DATE (H1 2020: 0.9%)
* ASSET MANAGEMENT CONTINUED TO ACHIEVE GOOD ANNUALISED NET INFLOWS OF 10% YEAR-TO-DATE (H1 2020: 12%)
* Q3 MANAGED ASSETS WERE IMPACTED BY NEGATIVE MARKET MOVEMENTS, REDUCING TO £11.8 BILLION (31 JANUARY 2020: £12.7 BILLION)
* WINTERFLOOD EXPERIENCED A SUBSTANTIAL INCREASE IN TRADING VOLUMES SINCE COVID-19 OUTBREAK
* WINTERFLOOD RECORDING Q3 DAILY AVERAGE VOLUMES ALMOST DOUBLE THOSE IN FIRST HALF
* GROUP MAINTAINS A STRONG CAPITAL, FUNDING AND LIQUIDITY POSITION
* COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO OF 13.9% (31 JANUARY 2020: 13.4%) PROVIDES 580BPS HEADROOM ABOVE MINIMUM REQUIREMENT
* WILL CONSIDER PAYMENT OF A FULL YEAR DIVIDEND IN RESPECT OF FINANCIAL YEAR TO 31 JULY 2020 IN SEPT
* IN Q3, IN BANKING DIVISION LOAN BOOK REDUCED REFLECTING IMPACT OF PANDEMIC ON NEW BUSINESS LEVELS, PARTICULARLY IN APRIL
* HAVE NOT MADE USE OF CORONAVIRUS JOB RETENTION SCHEME AS NONE OF OUR EMPLOYEES HAVE BEEN FURLOUGHED
* LOWER ACTIVITY LEVELS & FEE INCOME IN APRIL DUE TO COVID-19 RESULTED IN SLIGHT REDUCTION IN NET INTEREST MARGIN IN Q3
* Q3 LEVERAGE RATIO REMAINED VERY STRONG AT 11.0% (31 JANUARY 2020: 11.3%) Source text for Eikon: Further company coverage: