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March 5, 2018 / 9:46 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Cloud Peak Energy's Compensation Committee Approves Reduced 2018 LTIP Target Awards For CEO

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Cloud Peak Energy Inc:

* CLOUD PEAK ENERGY - COMPENSATION COMMITTEE APPROVES REDUCED 2018 LTIP TARGET AWARDS FOR CEO & EVPS TO REDUCE DILUTION & TARGETED TOTAL COMPENSATION AMOUNTS

* CLOUD PEAK ENERGY - GRANT DATE TARGET VALUE OF 2018 ANNUAL EQUITY AWARD TO CEO UNDER LTIP WAS REDUCED FROM 300PCT TO 200PCT OF CEO’S BASE SALARY

* CLOUD PEAK ENERGY - GRANT DATE TARGET VALUE OF 2018 ANNUAL EQUITY AWARD TO EVPS UNDER LTIP WAS REDUCED FROM 200PCT TO 150PCT OF EVPS’ RESPECTIVE BASE SALARIES Source text: (bit.ly/2FrddP6) Further company coverage:

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