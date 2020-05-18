Healthcare
May 18, 2020 / 8:35 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Clovis Oncology Announces Proposed Offering Of Common Stock

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Clovis Oncology Inc:

* CLOVIS ONCOLOGY ANNOUNCES PROPOSED OFFERING OF COMMON STOCK

* CLOVIS ONCOLOGY ANNOUNCES PROPOSED OFFERING OF COMMON STOCK

* CLOVIS ONCOLOGY - INTENDS TO OFFER $85 MILLION OF SHARES OF COMMON STOCK IN UNDERWRITTEN REGISTERED PUBLIC OFFERING

* CLOVIS ONCOLOGY - INTENDS TO GRANT TO UNDERWRITERS A 30-DAY OPTION TO PURCHASE UP TO ADDITIONAL $12.75 MILLION OF SHARES

* CLOVIS ONCOLOGY - INTENDS TO USE NET PROCEEDS OF OFFERING FOR SALES & MARKETING EXPENSES RELATED TO RUBRACA, AMONG OTHER THINGS Source text for Eikon: Further company coverage:

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