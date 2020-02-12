Healthcare
February 12, 2020 / 7:34 AM / Updated an hour ago

BRIEF-CMA Issues Supplementary Objections On Probe Relating To Supply Of Hydrocortisone Tablets In UK

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - UK’s Competition and Markets Authority:

* CMA - ISSUED SUPPLEMENTARY STATEMENT OF OBJECTIONS ON PROBE OF UNFAIR PRICING, ANTI-COMPETITIVE AGREEMENTS IN SUPPLY OF HYDROCORTISONE TABLETS IN UK

* UK’S CMA-STILL PROVISIONALLY SEES LIABILITY FOR AUDEN MCKENZIE’S ALLEGED INFRINGEMENTS ATTRIBUTABLE TO ACCORD-UK & LIABILITY ATTRIBUTABLE TO ALLERGAN

* UK’S CMA - ALSO PROVISIONALLY SEES LIABILITY FOR AUDEN MCKENZIE’S ALLEGED INFRINGEMENTS ATTRIBUTABLE TO CINVEN, ACCORD PHARMACEUTICALS & INTAS Source text for Eikon:

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