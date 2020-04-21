Healthcare
April 21, 2020 / 6:08 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-CMA refers Kingspan, Building Solutions Ltd merger for phase 2 probe

1 Min Read

April 21 (Reuters) - Kingspan Group PLC:

* UK’S COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY ANNOUNCES MERGER REFERENCE DECISION

* UK’S COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY SAID ANTICIPATED ACQUISITION BY KINGSPAN HOLDINGS (PANELS) LIMITED OF BUILDING SOLUTIONS (NATIONAL) LIMITED WAS OR MAY RESULT IN SUBSTANTIAL LESSENING OF COMPETITION ON APRIL 7

* UK’S COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY SAYS ON 16 APRIL 2020 PARTIES INFORMED CMA THAT IT WOULD NOT BE OFFERING ANY UNDERTAKINGS. CMA HAS THEREFORE DECIDED TO REFER THIS MERGER FOR A PHASE 2 INVESTIGATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Sinead Cruise)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below