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March 20, 2020 / 7:28 AM / Updated an hour ago

BRIEF-CMC Markets Says Experienced Heightened Trading Activity Amid COVID-19 Crisis

1 Min Read

March 20 (Reuters) - CMC Markets PLC:

* CMC MARKETS PLC - COVID-19 AND TRADING UPDATE

* CMC MARKETS PLC - HEIGHTENED TRADING ACTIVITY EXPERIENCED AT END OF FEBRUARY AND HIGHLIGHTED IN 3 MARCH TRADING UPDATE HAS CONTINUED INTO MARCH

* CMC MARKETS PLC - HAS EXPERIENCED CONTINUED HIGH LEVELS OF CLIENT TRADING ACTIVITY OVER PERIOD

* CMC MARKETS PLC - EXPECT TO DELIVER NET OPERATING INCOME AHEAD OF CURRENT MARKET CONSENSUS FOR YEAR ENDED 31 MARCH 2020

* CMC MARKETS - EXPECT TO DELIVER NET OPERATING INCOME AHEAD OF CURRENT MARKET CONSENSUS FOR YEAR ENDED 31 MARCH WITH NINE TRADING DAYS REMAINING IN FY Source text for Eikon: Further company coverage:

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