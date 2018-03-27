FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Financials
March 27, 2018 / 9:34 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-CMC Markets Says Is Well Prepared For ESMA's Measures

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - CMC Markets Plc:

* CMC MARKETS PLC - NOTES ANNOUNCEMENT BY EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY

* CMC MARKETS PLC - ‍WELL PREPARED FOR ESMA’S MEASURES​

* CMC MARKETS PLC - MARGIN CHANGES ARE LIKELY TO HAVE AN IMPACT ON HOW CLIENTS TRADE, ALTHOUGH AT THIS STAGE IT IS NOT POSSIBLE TO QUANTIFY IMPACT

* CMC MARKETS - ‍BINARY PRODUCTS GENERATED £2.1M OF REVENUES FROM UK & EUROPE IN H1 18 AND ANY REDUCTION IN REVENUE WILL BE IMMATERIAL IN A GROUP CONTEXT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.