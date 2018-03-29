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March 29, 2018 / 6:33 AM / in 10 hours

BRIEF-CMC Markets Sees Net Operating Income For H2 To Be Moderately Above H1

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - CMC Markets Plc:

* ‍STRONG YEAR TO DATE PERFORMANCE HAS BEEN MAINTAINED THROUGHOUT FINAL QUARTER OF YEAR​

* ‍NET OPERATING INCOME FOR SECOND HALF WILL BE MODERATELY ABOVE FIRST HALF AND SIGNIFICANTLY ABOVE PRIOR YEAR​

* ‍COSTS WILL BE HIGHER IN SECOND HALF REFLECTING HIGHER MARKETING, DISCRETIONARY REMUNERATION AND ANZ INTEGRATION SPEND​

* ‍PROPORTION OF HIGH VALUE CLIENTS HAS INCREASED IN FY , DRIVING A SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN REVENUE PER CLIENT COMPARED TO PRIOR YEAR​

* FY ‍ACTIVE CLIENT NUMBERS ARE SLIGHTLY BELOW PREVIOUS YEAR ALTHOUGH FINAL QUARTER HAS SEEN AN INCREASE FROM PRIOR YEAR​

* ‍PARTNERSHIP WITH ANZ BANK REMAINS ON TRACK FOR DELIVERY IN SEPTEMBER 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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