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#Financials
January 10, 2018 / 3:21 PM / Updated an hour ago

BRIEF-CMC Markets Sees No Additional Impact From FCA Findings

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - CMC Markets Plc:

* ‍POSITIVE STEPS HAVE ALREADY BEEN TAKEN BY GROUP TO ADDRESS POINTS RAISED IN AN INDIVIDUAL LETTER RECEIVED FROM FCA IN SEPTEMBER 2017​

* ‍NOTES THAT FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY HAS TODAY ISSUED A LETTER TO PROVIDERS AND DISTRIBUTORS OF CONTRACTS FOR DIFFERENCE​

* ‍CONTINUES TO FOCUS ON TARGET MARKET AND WORKS CLOSELY WITH SMALL NUMBER OF DISTRIBUTORS TO ENHANCE REGULATORY COMPLIANCE​

* ‍DOES NOT BELIEVE THAT THESE FINDINGS WILL HAVE ANY ADDITIONAL FINANCIAL IMPACT ON GROUP​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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