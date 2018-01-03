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January 3, 2018 / 12:35 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Cme Group Reached Record Average Daily Volume Of 16.3 Million Contracts In 2017, Up 4 Percent From 2016

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Cme Group Inc:

* CME GROUP REACHED RECORD AVERAGE DAILY VOLUME OF 16.3 MILLION CONTRACTS IN 2017, UP 4 PERCENT FROM 2016

* CME GROUP INC - FOURTH-QUARTER 2017 VOLUME AVERAGED 15.9 MILLION CONTRACTS PER DAY, DOWN 2 PERCENT FROM SAME PERIOD A YEAR AGO

* CME GROUP INC - DECEMBER 2017 VOLUME AVERAGED 14.9 MILLION CONTRACTS PER DAY, DOWN 1 PERCENT FROM DECEMBER 2016

* CME GROUP INC - OPEN INTEREST AT END OF DECEMBER 2017 WAS 108 MILLION CONTRACTS, UP 5 PERCENT FROM END OF DECEMBER 2016

* CME GROUP - METALS VOLUME AVERAGED 531,000 CONTRACTS PER DAY IN DECEMBER 2017, UP 48 PERCENT FROM DECEMBER 2016 Source text for Eikon: Further company coverage:

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