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February 2, 2018 / 12:42 PM / in 5 hours

BRIEF-CME Group Reaches Average Daily Volume Of 19 Mln Contracts In January

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 2 (Reuters) - CME Group Inc:

* CME GROUP REACHED AVERAGE DAILY VOLUME OF 19 MILLION CONTRACTS IN JANUARY 2018, UP 18 PERCENT FROM JANUARY 2017

* CME GROUP - ‍JANUARY 2018 OPTIONS ADV REACHED 4.5 MILLION CONTRACTS, UP 32 PERCENT, WITH ELECTRONIC OPTIONS ADV OF 2.9 MILLION CONTRACTS, UP 54 PERCENT

* CME GROUP INC - ‍METALS VOLUME AVERAGED 763,000 CONTRACTS PER DAY IN JANUARY 2018, UP 45 PERCENT FROM JANUARY 2017​

* CME GROUP - ‍ENERGY VOLUME AVERAGED 3.1 MILLION CONTRACTS PER DAY IN JANUARY 2018, UP 22 PERCENT FROM JANUARY 2017​

* CME GROUP INC - ‍FOREIGN EXCHANGE VOLUME AVERAGED 1.1 MILLION CONTRACTS PER DAY IN JANUARY 2018, UP 19 PERCENT FROM JANUARY 2017​

* CME GROUP INC - JANUARY 2018 GOLD FUTURES AND OPTIONS ADV, UP 45 PERCENT TO 491,000 CONTRACTS

* CME GROUP INC - OPEN INTEREST AT END OF JANUARY 2018 WAS 124 MILLION CONTRACTS, UP 11 PERCENT FROM END OF JANUARY 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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