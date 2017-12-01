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BRIEF-CME Group Self-Certifies Bitcoin Futures To Launch Dec. 18
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#Market News
December 1, 2017 / 1:12 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-CME Group Self-Certifies Bitcoin Futures To Launch Dec. 18

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - CME Group Inc:

* CME GROUP SELF-CERTIFIES BITCOIN FUTURES TO LAUNCH DEC. 18

* CME GROUP INC - HAS SELF-CERTIFIED INITIAL LISTING OF ITS BITCOIN FUTURES CONTRACT TO LAUNCH MONDAY, DECEMBER 18, 2017

* CME GROUP INC - NEW CONTRACT WILL BE LISTED ON AND SUBJECT TO RULES OF CME

* CME - NEW CONTRACT TO BE AVAILABLE FOR TRADING ON CME GLOBEX ELECTRONIC TRADING PLATFORM & FOR SUBMISSION FOR CLEARING VIA CME CLEARPORT, EFFECTIVE DEC 17

* CME GROUP INC - CME GROUP‘S BITCOIN FUTURES WILL BE CASH-SETTLED, BASED ON CME CF BITCOIN REFERENCE RATE

* CME GROUP INC SAYS “HAVE WORKED THROUGH A LENGTHY, COMPREHENSIVE PROCESS WITH CFTC TO GET TO THIS POINT”

* CME GROUP INC SAYS RECOGNIZE BITCOIN IS A NEW, UNCHARTED MARKET THAT WILL CONTINUE TO EVOLVE

* CME GROUP - AT LAUNCH, NEW CONTRACT WILL BE SUBJECT TO A VARIETY OF RISK MANAGEMENT TOOLS, INCLUDING AN INITIAL MARGIN OF 35 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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